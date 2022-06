Geplantes EU-Verbot für Verbrenner Koalition sucht Auto-Kompromiss

Außerdem steht zu den EU-Plänen im Koalitionsvertrag: »Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 2035 nur noch CO 2 -neutrale Fahrzeuge zugelassen – entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können.«