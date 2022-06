Wenn Braun eine juristische Überprüfung der Ausschussbeschlüsse so tituliere, offenbare er »ein eigenwilliges Rechtsstaatsverständnis«, sagte Nagel. Nach dem Beschluss von Mitte Mai sollen Schröders Altkanzler-Büro »ruhend gestellt« und alle damit zusammenhängenden Stellen abgewickelt werden. Zuvor hatte der Altkanzler wegen seiner Verbindungen zu Russland und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin massiv in der Kritik gestanden. Das Europaparlament hatte in einer Abstimmung, die ebenfalls Mitte Mai stattfand, mit großer Mehrheit für eine Resolution gestimmt, in der Sanktionen gegen den deutschen Ex-Kanzler gefordert werden.