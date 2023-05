Altkanzler Gerhard Schröder bleibt in der SPD. Die Anträge auf Berufung gegen eine Entscheidung der SPD-Schiedskommission in Hannover wurden von der Bundesschiedskommission in letzter Instanz als unzulässig zurückgewiesen. Das geht aus einem Schreiben hervor, das dem SPIEGEL vorliegt.