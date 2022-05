Hinter dem SPD-Altkanzler und Gaslobbyisten Gerhard Schröder liegen schwierige Tage, wieder einmal: Am Donnerstag entschied der Haushaltsausschuss des Bundestages, dass Schröder einen Teil seiner Privilegien als Altkanzler verlieren soll. Am Freitag verkündete sein SPD-Heimatverband in Hannover dann, dass Mitte Juni erstmals über den Parteiausschluss des 78-Jährigen verhandelt werden soll.