Schröder sieht Verantwortung bei Siemens

Angesichts der derzeitigen, laut Russland auf eine fehlende Turbine zurückzuführenden Lieferausfälle machte Schröder dem Konzern Siemens Vorwürfe. Dass derzeit nur 20 Prozent der normalen Gasmenge durch Nord Stream 1 flössen, »liegt in der Verantwortung von Siemens, wenn ich das richtig sehe«, sagte er. Er widersprach damit der Darstellung Berlins, wonach Russland das fehlende Teil nur als Vorwand nutzt, um die Gaslieferungen zu drosseln.

Siemens habe die in den vergangenen Wochen viel diskutierte Turbine für Nord Stream 1 aus der Wartung in Kanada nach Mülheim an der Ruhr gebracht, sagte Schröder. »Warum sie dort ist und nicht in Russland, verstehe ich nicht.« Laut Schröder gebe es keine »keine politische Ansage des Kreml, den Gasfluss zu drosseln«, vielmehr handle es sich um ein »technisches und bürokratisches Problem«.