»Dass sich Gerhard Schröder in dieser Weise von Russland in Dienst nehmen lässt, das ist doch einfach unerträglich«, sagte Gauck dem »Tagesspiegel«. Es sei für ihn »inakzeptabel, wie Schröder als Ex-Kanzler seinen Ruf und das Ansehen Deutschlands seinen Privatinteressen untergeordnet hat«. Zugleich betonte Gauck, der SPD-Politiker habe in seiner Regierungszeit »wichtige Entscheidungen getroffen, die Mut erforderten«.