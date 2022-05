Die Streichung der Ausstattung von Altkanzler Gerhard Schröder hat womöglich ein juristisches Nachspiel. Nach SPIEGEL-Informationen will Schröder den jüngsten Beschluss des Haushaltsausschusses , in den Büros des früheren Bundeskanzlers mehrere Stellen nicht nachzubesetzen, juristisch prüfen lassen.

Schröder habe den Verfassungsrechtler Michael Nagel aus Hannover damit beauftragt, »den gesamten Vorgang auf seine Rechtmäßigkeit« zu überprüfen, heißt es im Umfeld des Altkanzlers. Nagel hatte vor Jahren bereits den früheren Bundespräsidenten Christian Wulff im Prozess um mögliche Vorteilsnahme verteidigt. Der Haushaltsausschuss hatte am Donnerstag nach wochenlangen internen Verhandlungen beschlossen, Schröders Privilegien zu streichen.

Hintergrund ist die Weigerung des Sozialdemokraten, trotz des Kriegs in der Ukraine seine Jobs für russische Konzerne niederzulegen. Schröders Personalkosten schlugen zuletzt mit rund 400.000 Euro pro Jahr zu Buche.

Auch in der Koalition gibt es die Sorge, dass der Beschluss juristisch angreifbar sein könnte. Einem Altkanzler die Privilegien zu streichen ist bislang ohne Beispiel. In mehreren Verhandlungsrunden suchten die Ampelkoalitionäre nach einem Weg, ihre Entscheidung nicht als Akt politischer Willkür aussehen zu lassen, sondern als Regel, die künftig für alle früheren Bundeskanzler gelten soll.

Jeder Bezug zu Schröder Funktionen in russischen Firmen wird in den Beschluss vermieden. Stattdessen wurde festgelegt, die Amtsausstattung ehemaliger Regierungschefs an die »fortwirkende Verpflichtung aus dem Amt« zu knüpfen und nicht statusbezogen zu gewähren.

Gemeint ist damit, Altbundeskanzlern Privilegien nicht mehr automatisch zukommen zu lassen, sondern nur dann, wenn ihr Agieren und ihre Tätigkeiten mit den allgemeinen Aufgaben eines Altkanzlers vereinbar sind. Für Angela Merkel, der erst vor wenigen Monaten neun Stellen genehmigt wurden, darunter zwei Chauffeure, ergäbe sich aus dem Antrag bislang keine Konsequenz.