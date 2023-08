Schröder war 1963 in die SPD eingetreten und ist Mitglied im Ortsverein Hannover Oststadt-Zoo. Dort wird Ende August erneut geprüft, ob man beim umstrittenen Altkanzler auf die eigentlich übliche Ehrung zur 60-jährigen Parteimitgliedschaft verzichtet. Darüber solle am 24. August bei einer Mitgliederversammlung beraten werden, sagte Janina Schlüter, Co-Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Hannover Oststadt-Zoo, in dieser Woche der Nachrichtenagentur dpa. In der vergangenen Woche hatte der Ortsverein sich nicht einigen können, ob man Schröder ehren will oder nicht.