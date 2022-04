Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder will sich trotz der russischen Invasion der Ukraine nicht von Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin distanzieren – die Mehrheit der Deutschen hält ihn deswegen als Parteimitglied der SPD für nicht mehr tragbar. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL.

Ein Rauswurf des Altbundeskanzlers stieße auch unter SPD-Anhängerinnen und -anhängern auf große Zustimmung, mehr als 60 Prozent sind dafür. In den Anhängerschaften von Union und Grünen würden sogar noch größere Mehrheiten einen Ausschluss Schröders befürworten, bei den Unionsparteien sind es 71 Prozent, bei den Grünen sogar 85 Prozent.

»Mache jetzt nicht einen auf mea culpa«

Schröder steht wegen seiner engen Kontakte nach Russland seit Jahren in der Kritik. Jüngst hatte er mit Aussagen in der »New York Times« erneut für Aufregung gesorgt. Dabei hatte er angekündigt, trotz des russischen Angriffskrieges an seinen hoch dotierten Posten bei russischen Energieunternehmen festzuhalten. »Ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa«, sagte der 78-Jährige gegenüber der Zeitung.