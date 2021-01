Altkanzler Schröder und Historiker Schöllgen rechnen mit den USA ab Icon: Spiegel Plus »Trump hat nur zerschlagen, was ohnehin nicht zu retten war«

Gerhard Schröder und Gregor Schöllgen sind sich einig in ihrer Kritik an Amerika. Das transatlantische Verhältnis, wie wir es kannten, sei Geschichte. Die Nato in ihrer bestehenden Form solle sich auflösen.