Sawsan Chebli kritisiert Gerhard Schröder "Es ist traurig, wie ihm der moralische Kompass abhanden gekommen ist"

Gerhard Schröder zweifelt im Fall Nawalny an der Sichtweise der Bundesregierung - und bringt damit die SPD in eine unangenehme Lage. Deutliche Kritik am Altkanzler üben aber nur wenige Genossen.