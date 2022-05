Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine ist Altkanzler Gerhard Schröder zur Last für die SPD geworden. Nun will der SPD-Bezirk Hannover am 15. Juni über die Anträge zum Parteiausschluss Schröders verhandeln. Das teilte Christoph Matterne mit, Geschäftsführer des Parteibezirks. Zuvor hatten die »Badischen Neuesten Nachrichten« über die Pläne berichtet.