Große Hoffnungen, dass das Verfahren wirklich mit einem Rauswurf Schröders endet, macht sich unter führenden Genossinnen und Genossen niemand. Wie schwierig es sei, jemand auszuschließen, habe das Verfahren gegen Thilo Sarrazin gezeigt, heißt es in der SPD. Erst im dritten Anlauf gelang es der Partei, den ehemaligen Berliner Finanzsenator auszuschließen.

Manch ein Sozialdemokrat würde das Verfahren gegen Schröder am liebsten still und leise beenden. Doch das dürfte nicht so einfach werden. Selbst wenn das Verfahren vor dem Schiedsgericht in Hannover Anfang August mit einem Freispruch oder einer Rüge für Schröder endet, können beide Seiten in die nächsthöhere Instanz gehen. Dann müsste sich das Bundesschiedsgericht mit dem Fall befassen und es könnte die SPD noch Monate beschäftigen.