Der Vorsitzende der Schiedskommission, Heiger Scholz, sei an Corona erkrankt und eine Genesung bis Mittwoch nicht absehbar, heißt es in der Begründung. Die Schiedskommission werde heute Nachmittag in einer Videokonferenz zusammenkommen und einen neuen Verhandlungstermin festlegen. Weiter heißt es: »Dieser Verhandlungstermin wird frühestens ab Mitte der 27. Kalenderwoche stattfinden können, da zwischen der Ladung der Beteiligten und der mündlichen Verhandlung mindestens eine Frist von zwei Wochen liegen muss.« Die Verhandlung wird damit frühestens Anfang Juli stattfinden können.