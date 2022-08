Aus Sicht von Schröders Anwalt war keine andere Entscheidung zu erwarten. Der »Neuen Osnabrücker Zeitung« sagte Michael Nagel, Schröder habe sich »von Beginn an deutlich gegen den Krieg distanziert, die Entscheidung Russlands als Fehler bezeichnet«.

Die Entscheidung der Kommission kam bei Genossen im Südwesten dagegen nicht gut an. »Das Urteil enttäuscht mich persönlich und enttäuscht uns als SPD Kreisverband Heidelberg«, sagte der Vizechef der SPD in der Stadt, Tim Tugendhat, am Montag. Sein Verband gehörte zu denjenigen, die Schröders Ausschluss vorantrieben. Man behalte sich vor, in Berufung zu gehen, sagte er. Im Laufe des Dienstags würden alle Gliederungen gemeinsam beschließen, ob noch Rechtsmittel eingelegt werden.