Medienbericht Schröder trifft Putin angeblich zu Gesprächen über Ukraine in Moskau

Ex-Kanzler Gerhard Schröder befindet sich laut einem Bericht von Politico in Moskau. Dem Magazin zufolge will der frühere SPD-Politiker sich mit dem russischen Präsidenten treffen, um über die Lage in der Ukraine zu sprechen.