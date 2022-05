Seit bald drei Monaten führt Kremlchef Wladimir Putin in der Ukraine einen blutigen Angriffskrieg. Gerhard Schröder gilt als enger Vertrauter Putins, bis heute hat er Posten in russischen Energiekonzernen inne. Nun will die Union die Amtsausstattung des SPD-Altkanzlers wegen seiner Russlandkontakte nahezu komplett streichen. CDU und CSU wollen entsprechende Anträge in den Haushaltsausschuss in dieser Woche einbringen, teilte ihr haushaltspolitischer Sprecher Christian Haase mit.