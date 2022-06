In dem Brief heißt es, der Altkanzler habe »über die Medien« erfahren, dass sein Büro »ruhend gestellt« werden solle und »die dem Büro zugeordneten Stellen »abgewickelt« werden sollen«. Und weiter: »Dieser Entscheidung liege die Feststellung zugrunde, dass er keine ›fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt‹ mehr wahrnehme.« Diese Feststellung werde nicht näher begründet. »Dies mag daran liegen, dass für den Entzug dieser ›Privilegien‹ tatsächlich ein anderer Grund verantwortlich war und ist, der aber nicht weiter angesprochen werden sollte. Den »Gazetten« ist aber auch nicht zu entnehmen, was der Haushaltsausschuss eigentlich unter den »fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt« versteht.« Weiter heißt es: »Ein wie den Medien zu entnehmender Beschluss des Haushaltsausschusses ist evident rechts- und verfassungswidrig.«