Voraussichtlich 16 Anträge werden in der nur für Parteimitglieder öffentlichen Verhandlung in Schröders Heimatstadt am 22. Juni erörtert. Ob sie erfolgreich sein werden, gilt intern als fraglich. Auch in der Parteiführung in Berlin fürchtet man, dass der Fall Schröder sich noch ziehen und womöglich in den niedersächsischen Landtagswahlkampf hineinragen könnte. Der SPD-Parteivorstand hat sich dem Verfahren nicht förmlich angeschlossen. Beide Vorsitzenden, Saskia Esken und Lars Klingbeil, hatten sich aber schon vor Wochen weitestmöglich von Schröder distanziert.