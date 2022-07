Verfahren gegen Ex-Kanzler Schröders Anwalt sieht »keine rechtliche Grundlage« für Parteiausschluss

Die mündliche Verhandlung des SPD-Unterbezirks Region Hannover über mehrere Anträge zum Parteiausschluss von Schröder musste wegen Corona bereits zweimal verschoben werden, nun ist sie für den 14. Juli geplant. Schröder steht wegen seiner Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem Festhalten an Posten in russischen Energiekonzernen auch nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine parteiintern massiv in der Kritik.