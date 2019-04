Gefahren für die Freiheit Die FDP muss sich der dunklen Seite der Digitalisierung stellen

Die FDP gründet sich im Kern traditionell auf zwei Säulen, die ihre Identität und Unverwechselbarkeit ausmachen:

eine Politik, die marktwirtschaftliche Entfaltung in sozialer Verantwortung und Leistungschancen durch Bildung ermöglicht;

und eine Politik, die das Individuum generell vor ungerechtfertigten Einschränkungen der Freiheit schützt.

Das erste Politikfeld hatte es kam in der FDP immer relativ gut zur Geltung. Das zweite, vor allem in der Ausprägung der Bürgerrechtspolitik, stand dagegen oft im Schatten. In der Bundestagsfraktion engagieren sich heute einige Mitglieder durchaus auf diesem Feld, es gibt bemerkenswerte Fraktionsinitiativen bis hin zu Verfassungsbeschwerden gegen überbordende Freiheitseinschränkungen.

Dennoch: Das Bild der FDP wird eher durch andere Politikfelder geprägt. Das muss sich ändern.

Zum Autor Getty Images Gerhart Baum, geboren 1932 in Dresden, war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister im sozial-liberalen Kabinett des damaligen SPD-Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Zuvor war er während der Kanzlerschaft Willy Brandts sechs Jahre Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Von 1982 bis 1991 war er stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender, von 1972 bis 1994 saß er für die Liberalen im Bundestag. Baum gilt noch heute als einer der profiliertesten Vertreter des linksliberalen Flügels der Partei.

Eine große Herausforderung der Freiheit in diesem Jahrhundert haben die Liberalen bisher nicht zu Ihrem Thema gemacht: die Nachtseite der Digitalisierung, das heißt die durch die Digitalisierung herbeigeführten Freiheitsgefährdungen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen spricht vom "digitalen Zeitalter". Sie warnt vor den negativen Folgen für die Menschenwürde und hat zu deren Schutz einen Sonderberichterstatter benannt.

Diese dunkle Seite der Digitalisierung wird in ähnlicher Weise vernachlässigt wie in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Kriege in der wirtschaftlichen Aufschwungsphase der Umweltschutz - übrigens auch ein Menschenrecht. Er wurde als Killer von Wirtschaftswachstum verunglimpft und war doch ein Wachstumsmotor.

Seitdem wir in den Siebzigerjahren den Grundstein dafür legten, hatte es eine ganze Generation an FDP-Politikern nicht interessiert. Das hat sich jetzt erfreulicherweise geändert. Dieser Fehler darf der aktuellen Generation bei den Freiheitsfragen der Digitalisierung nicht erneut unterlaufen.

Die FDP sollte die Datenschutzgrundverordnung aufwerten, nicht abwerten

Die Lage ist ernst. In rasender Geschwindigkeit werden Menschen, Geräte und Informationen miteinander verbunden. "Quantencomputer werden alles verändern. Auch die Biologie des Menschen", sagte das Physik-Genie Stephen Hawking. Durch Missbrauch von Daten wird die Selbstbestimmung der Menschen eingeschränkt.

Der Kampf gegen Fremdbestimmung - das ist doch eine klassische Herausforderung für Liberale. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Freiheitsgefährdungen vom Staat oder wie neuerdings vermehrt von Privaten ausgehen. Inzwischen wissen wir, wie der einzelne Mensch, aber auch ganze Gesellschaften manipuliert und demokratische Prozesse gefährdet werden.

obs/Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin/Uwe Voelkner / Fotoagentur FOX Roboterarm: "Die Selbstbestimmung der Menschen wird eingeschränkt"

Selbst das Silicon Valley nimmt Abstand von der jahrelang verfochtenen Meinung "privacy is no longer a social norm". Auch von dort gehen plötzlich Initiativen zur Regulierung aus. Die europäische Datenschutzgrundverordnung wird weltweit als Meilenstein einer solchen Regulierung der IT-Welt gefeiert und von Kalifornien kopiert. Die FDP sollte sie aufwerten und nicht abwerten.

Es besteht Handlungsbedarf. Der öffentliche Diskurs ist lebhaft in Gang gekommen. An ihm muss sich liberale Politik bewusstseinsbildend mit liberalen Lösungen beteiligen. Es besteht auch gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 2008 in einem von Liberalen erstrittenen Grundsatzurteil die Politik zum Schutz der Privatheit gegenüber dem Staat und Privaten verpflichtet. Geschützt sind alle privat genutzten informationstechnischen Systeme - und diese breiten sich rasant aus. Bisher ist zu deren Bändigung nicht viel passiert.

Es wäre fatal, Wirtschaftsinteressen gegen das Grundgesetz auszuspielen

Wir sind von Sensoren umgeben. So wird das Auto wird zu einem fahrenden Computer und übermittelt immer mehr Daten, die tief in die Privatheit eingreifen. Die juristische Herausforderung liegt darin, die bewährten Prinzipien des Schutzes der Freiheit vor dem Staat auf die modernen Freiheitsgefährdungen durch Private zu übertragen.

Es nützt nicht viel, wenn das Thema in einem Parteiprogramm steht. Die führenden Repräsentanten der FDP müssen dafür stehen - auch auf Parteitagen. Sie sollten sich nicht leiten lassen von einem Gegensatz zwischen Wirtschafts- und Freiheitsinteressen. Es wäre fatal, Wirtschaftsinteressen gegen das Grundgesetz auszuspielen. Bei Lichte besehen besteht kein Gegensatz. Bringt man beides zusammen, so ist das immer ein Vorteil.

Wirtschafts- und Bürgerrechtsliberale haben sich in guten Zeiten zum Wohle der Partei nie als Gegensatz empfunden. Und es kann auch nicht nur darauf ankommen, wie viele Wähler man gewinnt. Man kann und man muss auch Themen unabhängig davon setzen. Das haben wir in den Siebzigerjahren mit dem Umweltschutz getan, als kaum einer etwas davon wissen wollte.

Diese neuen Verletzungen der Freiheit gehen weit über das Feld klassischer Bürgerrechtspolitik hinaus, das vom Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit gekennzeichnet ist. Die Große Koalition war und ist auch dort kein überzeugender Anwalt der Freiheit. Da sind nach wie vor Widerstand und Korrektur gegen Sicherheitswahn geboten. Und ich kann bei aller Veränderung der Grünen nicht erkennen, dass sie diese Themen konsequent besetzten. Das ist die Chance der FDP.