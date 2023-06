»Falsche Tatsachenbehauptung« Gericht untersagt Kai Diekmann Äußerungen zu Kohl-Söhnen

Dem SPIEGEL sagte Walter Kohl, die jetzt erlassene einstweilige Verfügung sei eine »krachende Niederlage« für Diekmann und seinen Verlag. Der Beschluss des Landgerichts Hamburg zeige, dass Diekmann in seinem Buch »mit Unwahrheiten und Halbwahrheiten arbeitet«, so Kohl. Der Aussage, er und sein Bruder Peter hätten ihren Vater als »reine Gelddruckmaschine« betrachtet, sei »durch das Gericht die Grundlage entzogen« worden. Möglicherweise habe sich Diekmann zu sehr auf seine »Informantin« Maike Kohl-Richter verlassen. »Man fragt sich: Warum hat er das nötig?«, so Kohl.