Lötzsch: Linke sollte Wagenknecht halten

Lötzsch machte sich dafür stark, dass sich Wagenknecht auch in Zukunft in der Partei engagiert. Wagenknecht ziehe viele Menschen an, sagte Lötzsch. »Die Linke müsste eigentlich ein Interesse daran haben, so eine Genossin wie Sahra Wagenknecht zu halten.«