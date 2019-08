Kandidaten für Parteivorsitz Schwan warnt SPD vor Spitzenduo aus Regierungsinsidern

Gesine Schwan, potenzielle Kandidatin für den SPD-Parteivorsitz, warnt ihre Partei davor, die neue Führung mit zwei klassischen Machtpolitikern zu besetzen.

"Die SPD braucht jetzt nicht so sehr die Erfahrung von Regierungsinsidern", sagte Schwan dem SPIEGEL. Nötig sei auch niemand, "der die Politik handfest im Wedding verkaufen" könne, sondern jemand, der die historische Mission der SPD erklären und für die Zukunft weiterentwickeln könne.

Schwan forderte eine radikale Kehrtwende, um die SPD zu stabilisieren. "Man sieht nicht mehr, wofür die SPD brennt", kritisierte Schwan. Als "völlig unsinnig" kritisierte die Politikwissenschaftlerin, den Kurs immer nur an möglicher Kundschaft auszurichten. "Das ist für mich an Borniertheit gar nicht zu überbieten", sagte Schwan. Ein solcher Ansatz sei der beste Weg, Vertrauen zu verlieren. "Jeder kann doch durchschauen, dass wir das nur machen, um Stimmen zu kriegen, nicht aus echter Überzeugung."

SPD-Verfahren für den Parteivorsitz Der Zeitplan im Überblick: 1. Juli: Bewerbungen Ab diesem Tag können Zweierteams oder Einzelbewerber ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz einreichen. Für eine Kandidatur benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 1. September: Regionalkonferenzen Die Bewerbungsfrist endet. Die Kandidaten sollen sich danach in 20 bis 30 Regionalkonferenzen der Basis präsentieren. Fünf Wochen lang, bis in den Oktober hinein, sollen sie bei den Mitgliedern für sich werben. 14. Oktober: Basisentscheid Die rund 440.000 SPD-Mitglieder dürfen in einem Basisentscheid ihren Kandidaten oder ihr Kandidatenteam für die Parteispitze bestimmen. 26. Oktober: Ergebnis des Mitgliedervotums Das Ergebnis des Mitgliederentscheids soll vorgestellt werden. Sollte kein Kandidat beziehungsweise kein Doppelteam über 50 Prozent der Stimmen erhalten, soll es einen Stichentscheid zwischen den beiden Erstplatzierten geben. Die Wahl ist rechtlich nicht bindend, politisch dürfte der Parteitag aber kaum am Votum der Mitglieder vorbeikommen. 6. bis 8. Dezember: Parteitag In Berlin kommt der Bundesparteitag der SPD zusammen. Er soll den oder die Gewinner des Mitgliederentscheids formell an die SPD-Spitze wählen - und über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition entscheiden.

Die 76-jährige Schwan erneuerte ihre Bereitschaft, für den Vorsitz zu kandidieren. "Allen, die mir vorwerfen, ich sei naiv, sage ich: Und wie weit habt Ihr es gebracht mit Eurer vermeintlichen Professionalität?"

Derzeit sei sie in Gesprächen mit möglichen Tandempartnern. Vor den gut 20 Regionalkonferenzen graue ihr nicht. "So was kann ich immer. Das macht mir überhaupt keine Angst."