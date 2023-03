»Jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, ist automatisch mit dabei.« Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen lobte die Ankündigung.

Die elektronische Patientenakte gilt als ein digitales Vorzeigeprojekt im deutschen Gesundheitswesen. Im Grundsatz beschlossen wurde sie bereits vor gut 20 Jahren. Seit Anfang 2021 können Versicherte sie auf freiwilliger Basis in einer ersten Ausbaustufe nutzen, nämlich per Smartphone-App, in der beispielsweise eingescannte Arztbefunde gespeichert und in anderen Praxen zur Ansicht freigegeben werden können. Nur macht das kaum jemand.