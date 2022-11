Reformprojekt Gesundheitskiosk Lauterbach drängt, Funktionäre mosern, Krankenkassen bremsen

Der Gesundheitsminister will mit 1000 Kiosken die ambulante Versorgung in sozial schwachen Gegenden verbessern. In Finnland funktioniert das Konzept, hier aber droht dem Modellprojekt schon das Aus. Warum?