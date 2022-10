Umstrittene Abschiebung in Bayern ausgesetzt

In Bayern hatte zuletzt eine geplante Abschiebung in den Iran für Aufregung gesorgt. Ein 41 Jahre alter Iraner war ins Passauer Landratsamt geladen worden, angeblich um ihm eine Arbeitsgenehmigung für einen Pflegedienst auszustellen. Stattdessen nahm ihn die Polizei fest und brachte ihn in Abschiebehaft. Nach heftiger Kritik stoppten die Behörden vorerst die Abschiebung. Das bayerische Innenministerium kündigte an, dass der Fall noch mal »sorgfältig überprüft« werde.

Auslöser der Proteste in Iran war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich »unislamischen Outfits« festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar. Die Frau fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet und die junge Frau getötet zu haben; die Polizei weist das zurück.