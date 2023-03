Nicht, dass ich mich lustig machen möchte: Aber was Ver.di und EVG heute aufführen, ist Kindergeburtstag gegen das, was in Frankreich passiert. Bei uns geht es um einen bundesweit gelähmten Montag, auch wenn das für einen Warnstreik – zugegeben – happig ist. In Frankreich hingegen wird seit Wochen der letzte demokratische Staatspräsident kaputtgestreikt. Nicht etwa aus materieller Not oder demokratischem Widerstand gegen eine unmenschliche Wirtschaftsreform, nein. Die Linken und die Grünen wollen sich im Aufstand ein letztes Mal selbst fühlen und zahlen jeden Preis dafür: Sie machen sie sich zur fünften Kolonne des Kreml und werfen ihr Land dem Front National in den Rachen. Bingo.