Gipfel in Elmau Neun Festnahmen nach G7-Protest in München

Ein kurz vor dem G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen entdecktes, verdächtiges Paket hat sich als harmlos herausgestellt. Spezialkräfte hätten den Gegenstand untersucht – er sei nicht sprengstoffverdächtig, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagabend. »Wo das Päckchen hingehört, wissen wir noch nicht.« Es gelte nun als Fundstück.

Biden ist eingetroffen

US-Präsident Joe Biden ist bereits in Deutschland eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Samstagabend am Münchener Flughafen, wo Biden vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) begrüßt wurde. Anschließend stieg er für den kurzen Flug zum Gipfelort Schloss Elmau in den Hubschrauber Marine One um. Am Sonntagvormittag ist ein erstes bilaterales Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant.