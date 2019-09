Gleichberechtigung Frauen Union drängt auf Geschlechterparität auf Wahllisten

Gleichberechtigung auf den Wahllisten - bislang war das für die CDU nur eine unverbindliche Empfehlung an die sich selten jemand hielt. Seit 1996 gilt ein Quorum, nachdem die Partei mindestens einen Drittel der Posten mit Frauen besetzen will. Doch die Vorgabe ist unverbindlich und Frauen in der Partei in der Minderheit. Nun will die Gruppe der Frauen in der Partei das ändern.

Auf den Kandidatenlisten für Parlamentswahlen sollen künftig zur Hälfte Frauen und Männer vertreten sein. Das haben die Mitglieder der Frauen Union auf ihrem 33. Bundesdelegiertentag in Leipzig einstimmig beschlossen. "Unser Anspruch ist, dass die Listen der CDU verbindlich zur Hälfte mit Frauen besetzt und die Kandidatinnen gleichermaßen auf den vorderen wie mittleren und hinteren Listenplätzen platziert werden", erklärte die Vorsitzende der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz.

"Wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Frauen, die in den Wahlkreisen antreten und kandidieren", sagte die Vorsitzende weiter. Künftig solle jede Wahlrechtsreform dazu beitragen, zu einer gleichberechtigten Teilhabe im Bundestag zu kommen. "Deshalb fordern wir eine Kommission des Deutschen Bundestages, die bis spätestens 2020 Vorschläge für gesetzliche Änderungen entwickelt und geeignete Maßnahmen erarbeitet."

Dabei seien sowohl Lösungen für Direktmandate wie für Wahllisten einzubeziehen, fordert Annette Widmann-Mauz. Die Delegierten bestätigten die seit 2015 amtierende Widmann-Mauz mit 93,3 Prozent im Amt. Sie ist zudem Integrationsbeauftragte der Bundesregierung.

Kramp-Karrenbauer will, dass Eltern automatisch Sozialleistung erhalten

Am Samstag hatte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sich bei der Veranstaltung bereits für einen höheren Anteil von Frauen in politischen Ämtern ausgesprochen. "Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft, wir fordern, was uns zusteht", sagte sie.

Kramp-Karrenbauer schlug außerdem eine antragslose Auszahlung von Kinder- und Elterngeld vor und verwies dabei auf eine gängige Praxis in Österreich. Dort sei es möglich, dass der Staat eine Leistung, die dem deutschen Elterngeld entspreche, automatisch zahle, sagte die Politikerin. Die Änderung würde Tausende junge Eltern entlasten. Es sei dringend notwendig, "Schneisen" in die ausufernde Bürokratie in Deutschland zu schlagen.

Die CDU-Chefin äußerte in dem Zusammenhang auch deutliche Kritik an der Arbeit ihrer Partei und indirekt an Kanzlerin Angela Merkel. Sie bemängelte, in den vergangenen 15 Jahren habe die Bürokratie in Deutschland immer mehr zugenommen. Dies sei "Ergebnis unserer Gesetzgebungen und Verordnungen", sagte sie.