Mitleid ist dennoch fehl am Platz. Wenn man es erstrebenswert findet, dass Frauen alles haben können und damit nicht nur einen Doppelnamen oder die Vereinbarkeit von Kind und Karriere meint, dann müsste dieses »Alles« natürlich auch die Schattenseiten von Ruhm, Macht und Prominenz umfassen. Außerdem schwingt in Titelzeilen wie »Die neue ist xy Jahre jünger« ja auch immer Bewunderung mit. Große Altersunterschiede in Beziehungen wirken häufig wie eine selt­same Art der Machtdemons­tration. Das Bild von Frau Schröder-Kim (52 Jahre alt), die betend am Fenster eines Moskauer Hotels steht, während ihr Mann Gerhard Schröder (78 Jahre alt) im Kreml Frieden für die Ukraine verhandelt, hat jedenfalls das Klischee des naiven Mäuschens an der Seite des potenten Machers nicht widerlegt.