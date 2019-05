Neue Hinweise in "Gorch Fock"-Affäre Der 15-Prozent-Deal der Werft-Bosse

Die Ermittler haben bei der Aufklärung der "Gorch Fock"-Affäre neues Material entdeckt, dass die beiden früheren Vorstände der Elsflether Werft belasten könnte. So deuten E-Mails zwischen den mittlerweile abgesetzten Chefs darauf hin, dass sie ihren vielen Unterauftragnehmern bei dem "Gorch Fock"-Projekt jeweils 15 Prozent von ihren Endabrechnungen abgezogen haben und diese für sich behielten.

Die Hinweise waren bei den Recherchen der neuen Werftführung aufgetaucht, die versucht, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Auf dem Server des inzwischen insolventen Unternehmens konnten sie kürzlich schließlich eine E-Mail wiederherstellen, die ihre beide Vorgänger Klaus W. und Marcus R. schwer belastet.

"Hi du!" schreibt W. am 11 Januar 2018 an seinen Kollegen, den schillernden Hamburger Rechtsanwalt Marcus R.: "Kannst Du bitte prüfen lassen, ob es eine Möglichkeit gibt mit der wir der 15 Prozent Rechnungskorrektur bei den Unterauftragsnehmern aus dem Weg gehen könnten."

Ermittlungen wegen Betrugsverdachts

Das System, das mehrere Lieferanten und Unterauftragnehmer der Elsflether Werft bereits Anfang April gegenüber dem SPIEGEL beschrieben hatten, ist simpel: Die Firmen schickten demnach überhöhte Rechnungen für Arbeiten an der "Gorch Fock" an die Elsflether Werft, die bei dem Projekt als Generalunternehmer fungiert. Die Marine überprüfte die Aufträge und gab die Arbeiten frei.

Nachdem die Bundeswehr gezahlt hatte, so der Verdacht, soll die Werft aber nur 85 Prozent der Summe an die Subunternehmer weitergeleitet haben. 15 Prozent soll sie als eine Art abschließenden Rabatt oder Bonus für sich behalten haben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat wegen dieses Verdachts die Ermittlungen ausgeweitet und ermittelt seit einigen Wochen auch wegen Betruges.

Die E-Mail von Januar 2018 belastet die Ex-Vorstände erheblich, da W. das System darin erstmals offen beschreibt. "Am Ende sind wir durch die erteilten Gutschriften in Höhe von 15 Prozent immer angreifbar, weil wir sie nach Ausschreibungsordnung an die Marine weiterreichen müssten", schrieb W. Jeder Unterauftragnehmer, der einigermaßen gut beraten sei, "wird darauf kommen können".

Bundeswehr könnte Geld zurückverlangen

Die brisante Mail liegt auch dem Bundesverteidigungsministerium vor. Dort ist man alarmiert. Da in den vergangenen Jahren nicht nur die "Gorch Fock" zur Reparatur in Elsfleth war, könnte das Ausmaß des Schadens sehr hoch sein, befürchtet man. Deswegen setzt man auf die Staatsanwaltschaft. Sie soll ermitteln, ob das 15-Prozent-System womöglich flächendeckend bei allen Unterauftragsnehmer angewandt wurde. Allein für die "Gorch Fock" sind es Dutzende.

Ließe sich der Betrug beweisen, könnte die Bundeswehr das Geld zurückfordern, da die Werft dem Bund übrig gebliebene Mittel für das Projekt "Gorch Fock" laut den Vertragsregeln zurückerstatten muss. Wenn die Staatsanwälte also herausfinden, dass das System Routine war, ginge es für die Bundeswehr schnell um viele Millionen Euro.

Für die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist die Reparatur des Marineseglers schon jetzt ein politischer Albtraum. Über die Jahre war das Budget für die Renovierung immer wieder gestiegen, aus zunächst geplanten zehn Millionen Euro wurden 2018 satte 135 Millionen. Zweimal hat die Ministerin dabei den Befehl gegeben, das Projekt fortzusetzen.

Doch damit nicht genug: Gegen einen Preisprüfer der Bundeswehr ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Korruption, weil er ein üppiges Darlehen von der Elsflether Werft bekam. Zudem will die Bredo Werft, in deren Dock die "Gorch Fock" repariert wird, das Schiff erst wieder freigeben, wenn alte Rechnungen in Höhe von etwa 4,3 Millionen Euro bezahlt werden.

Und nun kommt auch noch eine Betrugs-Affäre hinzu.

Gegen Klaus W. und Marcus R. ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Untreue. Sie sollen Millionen aus der Werft genommen und in private Projekte gesteckt haben. Ihr Privatvermögen wurde inzwischen arretiert. Als W. Anfang 2018 die brisante E-Mail an seinen Hamburger Kompagnon schickte, war die Laune offenbar noch bestens: "Dein im sonnigen Elsfleth sitzender Vorstandskollege", schrieb er und fügte ein Smiley hinzu.

W. und R. wollten sich auf SPIEGEL-Anfrage zu den Vorwürfen nicht äußern.