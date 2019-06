Die Bundeswehr geht vor Gericht gegen die Bredo-Werft vor. Nach SPIEGEL-Informationen beantragte das zuständige Marinearsenal am Montag beim Landgericht Bremen eine Einstweilige Verfügung, um die Bremerhavener Werft zur Herausgabe des "Gorch Fock"-Rumpfs am kommenden Freitag zu zwingen.

Damit eskaliert der Streit um die "Gorch Fock"-Reparatur. Aus Sicht des Verteidigungsressorts verlangt die Bremerhavener Werft zu Unrecht 10,5 Millionen Euro von der Bundeswehr. In der Bredo-Werft wurde der marode Rumpf des Schiffs in den vergangenen zwei Jahren in einem Trockendock neu aufgebaut.

Hauptauftragnehmer des Bundes ist die inzwischen insolvente Elsflether Werft, die für die Arbeiten bereits bezahlt wurde, das Geld aber offenbar nicht an das Subunternehmen weitergeleitet hat. Die Bredo-Werft will den Rumpf des Schiffs erst ins Wasser lassen, wenn sie mindestens fünf Millionen Euro vom Bund bekommt.

Seit die Elsflether Werft, die die "Gorch Fock" fertigstellen soll, insolvent ist, leidet auch die Bredo-Werft und sieht ihre Existenz gefährdet. Nach eigenen Angaben hatte die Werft vom Hauptauftragnehmer schon seit Monaten kein Geld mehr für die Arbeiten an der "Gorch Fock" bekommen.

Bredo-Geschäftsführer Dirk Harms sieht sich in seiner Position durch ein Rechtsgutachten gestärkt. Demnach hat die Werft durch die umfangreichen Arbeiten grob gesagt eine Art Eigentum am Rumpf erworben. Die Bundeswehr indes will aber keine Zahlungen an Bredo leisten, da man für den Gesamtauftrag regelmäßig alle Rechnungen des Hauptauftragnehmers, der Elsflether Werft, erfüllt habe.

Der juristische Streit wird auch für Ministerin Ursula von der Leyen zur Belastung. Die Politikerin, wegen der Pannen bei der Reparatur schon in der Kritik, hatte gehofft, dass der Rumpf des Schiffs am kommenden Freitag ausgedockt wird. Dann hätten die Arbeiten am Schiff weitergehen können. Zudem wäre das pünktliche Ausdocken ein Symbol gewesen, dass man den Zeit- und Kostenplan doch noch einhalten kann.

Die Instandsetzungen, im Jahr 2017 begonnen mit einer Kostenschätzung von knapp 10 Millionen Euro, liefen chaotisch. Zunächst hatte die Marine die notwendigen Arbeiten nicht richtig eingeschätzt. Mittlerweile ist klar, dass die Reparatur bis zu 135 Millionen Euro kosten wird. Von der Leyen machte zuletzt immer wieder klar, dass sie keinen Cent mehr als diesen Betrag ausgeben werde.

Richtig ins Schlingern war das Projekt zusätzlich gekommen, als die Elsflether Werft insolvent ging. Gegen die frühere Geschäftsführung wird ermittelt, da sie in die eigene Tasche gewirtschaftet haben und gleichzeitig ihre Unterauftragnehmer wie die Bredo-Werft seit dem Sommer 2018 nicht mehr vollständig bezahlt haben soll. Die beiden früheren Chefs streiten die Vorwürfe ab.