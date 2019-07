Folge der Pannenserie Bundeswehr heuert Berater für "Gorch Fock"-Reparatur an

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bleibt sich treu, trotz der Berateraffäre in ihrem Haus. Ähnlich wie bei Problemen im Ministerium sollen nun nach SPIEGEL-Informationen auch beim Skandal-Projekt "Gorch Fock" externe Berater aus der Privatwirtschaft weitere Pannen verhindern.

Am 24. Juni genehmigte die Ministerin mit einer entsprechenden Vorlage, dass Spezialisten von der Hamburger Agentur "Marine Service" die Bauleitung des Marinearsenals bei den weiteren Arbeiten an der "Gorch Fock" beraten sollen. Die Firma ist laut ihrer Website eines der "weltweit führenden maritimen Beratungsunternehmen".

Für die Expertise von außen sind laut der Vorlage bis Ende 2019 bis zu 300.000 Euro vorgesehen. Das Geld kommt demnach nicht aus dem Budget für die "Gorch Fock"-Arbeiten, sondern aus dem Etat für Materialerhaltung der Marine.

Von der Leyen hatte trotz der Pannenserie Ende Juni entschieden, die Arbeiten am Dreimaster fortzusetzen. Allerdings ordnete sie an, dass der Kostenrahmen von 135 Millionen Euro nicht überschritten werden darf.

Laut der Vorlage liegt das Budget für die Instandsetzung zwar rund ein Drittel über dem seriösen Angebot einer Firma, die für 100 Millionen Euro ein neues Segelschulschiff bauen würde. Die Beamten weisen allerdings darauf hin, dass die Bundeswehr beim Abbruch der Arbeiten die bereits investierten 80 Millionen Euro verlieren würde. Das Projekt sei technisch "beherrschbar" und könne bis Ende 2020 abgeschlossen werden, schreiben sie.

Mastbauer nicht bezahlt

In der Vorlage werden neue Probleme bei dem Projekt interessanterweise nicht erwähnt. So streitet sich die Bundeswehr nach SPIEGEL-Informationen seit Wochen mit einem Unterauftragnehmer, der die Herausgabe der drei neu angefertigten Masten für die "Gorch Fock" verweigert.

Hintergrund des Streits ist die Insolvenz der Elsflether Werft, die als Generalunternehmer für das Projekt agiert. Zwar hat die Bundeswehr der Werft in den letzten Jahren alle Rechnungen beglichen. Wegen der finanziellen Schieflage aber hat die Werft bereits seit Monaten ihre Unterauftragnehmer wie die Mastbauer nicht bezahlt.

Das Ministerium will den Streit um die Masten möglichst geräuschlos klären. Man suche intensiv nach einer Lösung, hieß es Ende der Woche. Geht alles nach Plan, soll die "Gorch Fock" Ende 2020 wieder fertig renoviert sein und als Segelschulschiff der Marine in See stechen.