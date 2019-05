"Gorch Fock"-Sanierung Von der Leyens Beamten droht Ermittlungsverfahren

In der "Gorch-Fock" -Affäre liegen Hinweise auf möglicherweise strafbares Verhalten im Haus von Ursula von der Leyen vor. "Die Akten enthalten Anhaltspunkte, die eine möglichen Anfangsverdacht gegen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums wegen Untreue begründen könnten", sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft Christian Bagung. Was für Material, das aus dem Bundesverteidigungsministerium stammt, seine Behörde an die Staatsanwaltschaft Berlin geschickt hat, wollte er nicht sagen.

Nach SPIEGEL-Recherchen geht es darin um die Entstehung einer Leitungsvorlage für Ministerin von der Leyen aus dem Frühjahr 2018, im Beamtendeutsch eine sogenannte Vorlage zur Entscheidung (VzE). Mit ihrer Unterschrift gab die CDU-Politikerin damals die Fortsetzung der Sanierung des Segelschulschiffs frei und segnete auch das über die Jahre von knapp zehn auf 135 Millionen gestiegene Budget für die Instandsetzung ab.

Heute ist bekannt, dass die Fortsetzung der Arbeiten keineswegs so alternativlos war, wie in der Vorlage beschrieben. Zwar beteiligte man damals die Abteilung für Controlling, strich dann aber ihre Warnungen vor Risiken aus dem Papier heraus. Auch Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Werft, die mittlerweile insolvent ist, entfernten die Beamten aus der Vorlage für die Chefin. Warnungen, die Werft könne die Kostenobergrenze nicht halten, verschwanden ebenfalls.

Formal hat das Ministerium seine Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen. Laut einem internen Bericht wurden dabei Verstöße gegen die Geschäftsordnung und mangelnde Sorgfalt bei der Erstellung von zwei Leitungsvorlagen festgestellt. Disziplinarmaßnahmen aber leitete das Ministerium nicht ein.