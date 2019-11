Parteitag und Greenpeace-Aktion Wo ist das C der CDU?

Wo ist das C der CDU geblieben? Und in wessen Besitz ist es? In der Berliner CDU-Parteizentrale fehlt der große rote Buchstabe C im Parteilogo der CDU. Greenpeace-Aktivisten behaupten, sie hätten am Donnerstagmorgen den Buchstaben hinter der Glasfassade des Konrad-Adenauer-Hauses entfernt - dem widerspricht nun per Twitter der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

"Da haben wir ja noch einmal Glück gehabt!", schreibt Ziemiak. Das Original "C" sei in Leipzig beim Parteitag der CDU. "Schöne Grüße nach Berlin", schrieb er weiter und posiert auf einem Foto neben einem überlebensgroßen C.

Da haben wir ja noch einmal Glück gehabt! Denn das Original „C“ ist hier in Leipzig beim #cdupt19. Schöne Grüße nach Berlin! @greenpeace_de pic.twitter.com/RtJUf1eibi — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) November 21, 2019

Die Umweltschutzorganisation hatte am Morgen mitgeteilt, den Buchstaben aus dem CDU-Logo entfernt zu haben. Das verbleibende "DU" ergänzten die Aktivisten mit einem Schriftzug an der Glasfassade: "Du sollst das Klima schützen". Mit der Aktion solle gegen die "desaströse Klimapolitik" der Partei protestiert werden, teilte Greenpeace mit. "Die CDU muss zum C in ihrem Namen stehen ."

Das "C" in der CDU steht für "Christlich". Die Partei gebe vor, so die Aktivisten, die Schöpfung schützen zu wollen, bleibe aber die dazu nötigen Maßnahmen schuldig.

Ich mache Schluss! Diese Beziehung war schon lang nicht mehr gut. DU hat mich nicht verdient. Deshalb bin ich gegangen. #DUohneC #CDUpt19 pic.twitter.com/GDfY54axMY — Das C (@IchBinDasC) November 21, 2019

Eine Greenpeace-Sprecherin teilte mit, "das C geht jetzt auf Reise". Wohin wollte sie nicht verraten, nur dass der Buchstabe an drei Orten innerhalb Deutschlands auftauchen solle.

Es steht Aussage gegen Aussage. Am wahrscheinlichsten: Die CDU hat das C mit zum Bundesparteitag nach Leipzig geschafft, Greenpeace nutzte die Lücke für einen PR-Coup.