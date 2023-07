Früherer Fraktionschef Gysi »Der Osten wurde von der Linken vernachlässigt«

Zwischen der Linken-Spitze und Wagenknecht gibt es seit Langem einen Streit. Im Juni sagte sich der Parteivorstand per Beschluss von der 53-Jährigen los und forderte sie zur Rückgabe ihres Bundestagsmandats auf. Wagenknecht hatte zuvor wiederholt bekräftigt, Gespräche über die Gründung einer neuen Partei zu führen. Über ihren Verbleib in der Linkspartei will sie erst bis Jahresende entscheiden.