Europäische Union Gysi gibt Vorsitz der Europäischen Linken auf

Noch ist Gregor Gysi der Vorsitzende von Europas Linken, im Dezember wird allerdings neu über den Vorsitz abgestimmt. Der deutsche Politiker will sich dann nicht erneut um den Posten bewerben.

"Nach drei Jahren als Präsident möchte ich den Wechsel auf die nächste Generation ermöglichen", sagte der Mitbegründer der deutschen Partei Die Linke. Beim Kongress der europäischen Parteienfamilie im Dezember im spanischen Málaga werde er sich daher nicht wieder aufstellen lassen.

Als Grund nannte der ehemalige Linken-Fraktionschef unter anderem das schlechte Ergebnis seiner Partei bei der Europawahl. In Deutschland erhielt die Linke bei der Wahl Ende Mai 5,5 Prozent der Stimmen. Im EU-Parlament verlor die Fraktion auch wegen des schwachen Abschneidens der griechischen Regierungspartei Syriza rund ein Fünftel ihrer Sitze.

Der Wechsel Gysis in die Europa-Politik vor drei Jahren war allgemein als Rückzug in die zweite Reihe gewertet worden. Ob er nun auf nationaler Ebene wieder häufiger in Erscheinung treten wolle, ließ er zunächst offen.