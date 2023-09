Früherer Fraktionschef Gysi legt Amt als außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion nieder

Seit Jahrzehnten hat Gysi eine tragende Rolle in Partei und Fraktion inne. 2021 gewann er eines von drei Direktmandaten und half so, der Linken den Einzug ins Parlament in Fraktionsstärke zu sichern. Partei und Fraktion stecken derzeit wegen eines Richtungsstreits in der Krise.

Gysi selbst dankte in seiner Rede im Bundestag den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses für einen fairen Umgang miteinander. »In Zukunft werden Sie die Freude haben, Ihrer Arbeit ohne mich nachgehen zu können«, sagte er.