Reisen Scholz und Merkel nach Moskau?

Ob deutsche Politiker nach Russland zu einer Gedenkveranstaltung reisen, ist unklar. Kanzler Olaf Scholz hatte nach der Kabinettsklausur in Schloss Meseberg offen gelassen, ob er an einer Trauerfeier für Gorbatschow in Russland teilnehmen würde. »Ich glaube, das ist jetzt nicht der Ort oder der Zeitpunkt, um über Reisen zu reden«, sagte Scholz. Er hoffe, »dass der russische Staat seinem früheren Staats- und Regierungschef die Ehre erweist, die ihm gebührt«.

Auch Altkanzlerin Angela Merkel wollte sich nicht dazu äußern, ob sie erwägt, zu einem Trauerakt zu reisen. Über eine solche Reise könne »zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, da die näheren Umstände hierzu noch offen sind«, teilte eine Sprecherin mit. Wegen einer im Urlaub erlittenen Knieverletzung wäre eine Teilnahme für Merkel im September aber ohnehin nicht möglich.