Bei einem Protest gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern haben Teilnehmende gestern Abend versucht, den Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zu attackieren. Polizisten sei es mit körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Schlagstöcken gelungen, dies zu verhindern, teilte die Polizeiinspektion in Anklam in der Nacht zum Dienstag mit.