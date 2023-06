Das Calypsotief ist ein besonderer Ort im Mittelmeer. Es liegt wenige Dutzend Kilometer vor Griechenlands Westküste und ist der tiefste Punkt des Mittelmeeres. Nun gerät es aus furchtbarem Anlass in den Fokus: Das Meerestief liegt unweit der Stelle, an der in der Nacht zu Mittwoch ein mit bis zu 700 Menschen besetzter Fischkutter gesunken ist. Die Wahrscheinlichkeit, noch Überlebende zu finden, ist gering, es werden Hunderte Tote befürchtet.