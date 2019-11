GroKo-Halbzeitbilanz "CDU und SPD haben ausgeprägte Führungsprobleme"

SPIEGEL ONLINE: Die Bundesregierung zieht Bilanz. Diesen Halbzeit-Check gibt es zum ersten Mal. Was steckt dahinter?

Schroeder: Keine der Parteien wollte in diese Koalition. Die GroKo war eine Zangengeburt, erst ermöglicht durch die Halbzeitbilanz. Es war eine Legitimation, um reinzukommen, kann aber auch die Basis sein, um wieder rauszukommen.

SPIEGEL ONLINE: Das Kabinett will diese Bilanz heute beschließen. Juso-Chef Kevin Kühnert vergleicht das mit Schülern, die sich ihr Zeugnis selbst ausstellen.

Schroeder: Wenn es die Koalition motiviert, muss das ja nicht schlecht sein. Zwei Gruppen prallen hier aufeinander: die Buchhalter und die Deuter. Die Buchhalter sagen: Guckt mal, das ist der Vertrag und das haben wir erreicht. Die Zukunftsdeuter dagegen versuchen diese Debatte zu nutzen, um ihre Zukunft mit der Zukunft ihrer Parteien zu verbinden. Beides ist legitim. Das eigentliche Problem ist vielleicht, dass Union und SPD kein gemeinsames großes Ziel haben, keine übergeordnete Erzählung, die mit den großen Themen korrespondiert, die auf den Plätzen und in den Sozialen Netzen dieser Republik gewälzt werden.

SPIEGEL ONLINE: Was meinen Sie damit?

Schroeder: Die Koalition steckt im Klein-Klein, in einer Spiegelstrich-Technokratie. Und beim Europakapitel, das am Anfang des Koalitionsvertrags steht, hat die Regierung gepatzt. Trotzdem ist es übertrieben, wie die Lager gerade aufeinander losgehen, zuweilen hat man den Eindruck, eine kleine Variante des Kampfes zwischen Remain und Leave in Großbritannien zu erleben.

SPIEGEL ONLINE: Was hat die GroKo erreicht?

Schroeder: Von 298 Verabredungen hatte die Regierung im Sommer schon 60 Prozent abgearbeitet. Es gibt gute Akzente bei Gesundheit, Arbeit und Familie, auch im Bereich Einwanderung und Qualifizierung, zum Beispiel mit dem Digitalpakt. Die Realität ist besser als der Ruf.

SPIEGEL ONLINE: Warum ist die GroKo so unbeliebt und steht gefühlt seit anderthalb Jahren ständig vor dem Bruch?

Schroeder: Weil es dauernd kracht zwischen den Parteien. CDU und SPD sind verunsichert, sie haben beide gleichzeitig ausgeprägte Führungsprobleme. Es fehlen Machtzentren, die das Ganze souverän ausbalancieren können. Die Mäuse tanzen auf dem Tisch, weil die Katze nicht da ist. Sachfragen sind Macht- und Zukunftsfragen. Alles wird vermischt, wenig wird geordnet: Wer hat das Sagen in der Koalition? Wer hat das Sagen in den Parteien? Diese Mischung überlastet die Koalition und führt zu einem rauen Klima, das gegenwärtig keiner Partei wirklich nutzt und eigentlich nicht notwendig wäre.

SPIEGEL ONLINE: Aber auch inhaltlich gibt es massive Kritik, etwa am Klimapaket der Koalition.

Schroeder: Das ist neben den allgegenwärtigen machtpolitischen Turbulenzen ein zentraler Punkt, der das Ansehen der GroKo stark nach unten drückt. Draußen werden die Weltprobleme gewälzt, und in der GroKo wird Fingerhakeln gespielt. Die Herausforderungen der Klimapolitik sind viel größer als alles, was diese Koalition je erreichen kann. Das ist wie ein Hase-und-Igel-Spiel, da können Union und SPD nur verlieren.

SPIEGEL ONLINE: Die Grundrente steht nun vorerst nicht in der Halbzeitbilanz. Ob es eine Einigung gibt, ist offen. Welche Folgen hat das für die Koalition?

Schroeder: Das ist eine schwere Belastung. Die SPD versucht mit der Grundrente ihr soziales Profil zu stärken. Das funktioniert nicht und könnte zur Sollbruchstelle für die Koalition werden.

SPIEGEL ONLINE: Die Union scheint derzeit wenig für einen Kompromiss zu tun. Warum?

Schroeder: Das liegt einerseits daran, dass auch die Union ihr Profil sucht. Andererseits liegt es an der ungeklärten Führungsfrage und der Nervosität in der CDU. Da wird alles benutzt, um die Frage der Kanzlerkandidatur offen zu halten. Interessant ist: Fast alle, die an einer Neujustierung der Partei arbeiten, kommen aus Nordrhein-Westfalen. Die NRW-CDU scheint der Schlüssel zu sein, ob die Koalition endet oder sich stabilisiert.

SPIEGEL ONLINE: In den kommenden Wochen bewerten dann wiederum die Koalitionspartner die Bilanz. Bricht die GroKo vorzeitig auseinander?

Schroeder: Das kann sein, weil die Machtfragen nicht geklärt sind und die Bewertung des Koalitionsvertrags überfrachtet wird. Wir erleben eine selbstverschuldete Unmündigkeit dieser Koalition und der handelnden Akteure. Mit der Gefahr, dass Union und SPD opfern, wofür Deutschland in Europa steht: Stabilität. Es muss aber nicht so kommen - wenn die Koalition es schafft, eine kluge Perspektive für die nächsten beiden Jahre aufzuzeigen.

SPIEGEL ONLINE: Könnte denn einer der drei Partner von einem Koalitionsbruch und möglichen Neuwahlen profitieren?

Schroeder: Das ist ein Spiel auf Risiko. Gegenwärtig würde ich sagen: keine der Parteien. Stattdessen könnte ein Bruch die Selbstverzwergung der Volksparteien voranbringen. Lediglich einzelne Akteure und Gruppen in der SPD und in der Union könnten profitieren: Am lautstärksten die Neoliberalen und Konservativen in der CDU, sekundiert von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Auf Seiten der SPD wird neuerdings der Bruch der Koalition von einigen mit progressiv übersetzt; auch eine schräge Perspektive. Eine schwierige Gemengelage, die durch einen guten Kompromiss in der Grundrentendebatte ein Stück weit relativiert werden könnte.

