Am Mittwoch hat in Mecklenburg-Vorpommern ein Feuer eine Unterkunft für ukrainische Geflüchtete zerstört, die Behörden gehen von Brandstiftung aus. Es ist nicht die erste Unterkunft, die in den vergangenen Tagen angegriffen wurde. Nun hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken konservative Politiker für die Angriffe mitverantwortlich gemacht.