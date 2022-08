In dem Bericht heißt es, dass sich die Sitzverteilung im Bundestag künftig nur noch am Zweitstimmenergebnis orientieren soll – in bestimmten Fällen könnten dann Politikerinnen und Politiker, die ihren Wahlkreis gewinnen, leer ausgehen. Die Vertreter von Union und AfD in dem Gremium tragen die Empfehlung allerdings nicht mit.