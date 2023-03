In ihren Gesprächen zur Berliner Regierungsbildung haben CDU und SPD erste gemeinsame Projekte für die Hauptstadt vereinbart. Als Sofortmaßnahme wurde beschlossen, noch nicht abgehängte Wahlplakate mit dem Konterfei von Kai Wegner (CDU) »noch eine Weile« hängen zu lassen und weitere Portraits im Stadtgebiet zu verteilen, »um den Bekanntheitsgrad des künftigen Regierenden Bürgermeisters zu erhöhen«. Der Wahlsieger selbst soll sich in den nächsten Wochen aus seinem Heimatbezirk Spandau auf »Kennenlerntour« durch ihm bisher unbekanntes Terrain begeben. »Berlin soll so eine tolle Stadt sein, mit ganz vielen unterschiedlichen Bezirken«, sagte Wegner auf einer ersten gemeinsamen Pressekonferenz, »da freue ich mich drauf.«