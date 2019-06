SPON-Umfrage Mehrheit will Ende der GroKo

Die SPD taumelt, die Große Koalition wackelt. Nach dem Rücktritt von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles stellt sich mehr denn je die Frage, ob das Bündnis von Union und Sozialdemokraten noch eine Zukunft hat.

Die Meinung in der Bevölkerung ist schon jetzt eindeutig: Rund 57 Prozent der Bundesbürger würden ein Ende des Bündnisses aus CDU, CSU und SPD begrüßen. Auf die Frage, ob die SPD die Koalition beenden sollte, antworten sie mit "Ja, auf jeden Fall" oder "Eher ja". Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey in Kooperation mit SPIEGEL ONLINE.

Der Blick auf die Wahlabsichten der Befragten zeigt, dass sich besonders SPD-Anhänger für ein Ende der GroKo aussprechen. Mehr als 65 Prozent sagen, die SPD sollte die Koalition aufkündigen. Nur knapp 25 Prozent sind dagegen dafür, die Zusammenarbeit mit der Union fortzusetzen.

Ganz anders sieht das Bild bei den Anhängern von CDU und CSU aus: Von ihnen würden nur etwa 25 Prozent diesen Schritt begrüßen, mehr als 65 Prozent wollen das Bündnis mit der SPD beibehalten.

Eindeutig fällt die Bewertung des Rückzugs der SPD-Partei- und Fraktionschefin aus. Knapp 75 Prozent der Bundesbürger begrüßen Nahles' Schritt. Und das sieht auch die überwältigende Mehrheit der SPD-Anhänger so: 70 Prozent von ihnen halten die Entscheidung für richtig, weniger als 20 Prozent für falsch.

Anmerkungen zur Methodik: Die Umfrage wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 2. Juni 2019 bis 3. Juni 2019 online erhoben. Die Stichprobe umfasste 5027 Befragte. Der statistische Fehler lag bei 2,5 Prozent.

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Zur Erhebung seiner repräsentativen Umfragen schaltet die Software des 2015 gegründeten Unternehmens Websites zu einem deutschlandweiten Umfragenetzwerk zusammen. Neben SPIEGEL ONLINE gehören unter anderem auch der "Tagesspiegel", "Welt", "Wirtschaftswoche" und "Rheinische Post" dazu. Civey wurde durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.