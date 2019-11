Nach außen gab sich die Große Koalition bei ihrer Halbzeitbilanz harmonisch, Kanzlerin Angela Merkel lobte das Arbeitspensum des Regierungsbündnisses. Intern schwelt dagegen nach SPIEGEL-Informationen ein Streit zwischen Finanzminister Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer über ein Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato. Aus den Reihen der Opposition setzt es scharfe Kritik für die Uneinigkeit innerhalb der Regierung.

"Das gruselige Hin und Her der Bundesregierung in der Außen- und Verteidigungspolitik ist unerträglich", sagte die FDP-Verteidigungspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann dem SPIEGEL. Die Kanzlerin müsse sich endlich klar zum Zwei-Prozent-Ziel bekennen "und diesem Kindergarten Einhalt gebieten". Das Vorgehen von Finanzminister Scholz bezeichnete Strack-Zimmermann als durchsichtiges Manöver. "Nur weil Olaf Scholz SPD-Vorsitzender werden will, darf Deutschland durch seinen Wahlkampf nicht zum Sicherheitsrisiko für seine Verbündeten werden", sagte die FDP-Politikerin.

Scholz bestand darauf, dass im Regierungsprogramm für die zweite Hälfte der Legislaturperiode kein eindeutiges Bekenntnis zur Steigerung der Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts verankert wird und setzte sich gegen den Willen von Kramp-Karrenbauer durch.

Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, hält wenig vom Zwei-Prozent-Ziel. Die Bundeswehr brauche zwar bessere Ausrüstung. Aber "blindes Hochrüsten und immer mehr Geld über ein System voller Beschaffungsskandale zu kippen, wäre absolut irre", so Hofreiter gegenüber dem SPIEGEL. Deswegen sei es generell gut, dass Scholz sich "diesen Milliardenfantasien in den Weg stellt". Bei der Art und Weise müsse man sich jedoch "an den Kopf fassen". Inzwischen glänze die Bundesregierung "mehr durch gegenseitiges Schienbeintreten und öffentliche Demütigungen als durch kooperatives Regierungshandeln", sagte Hofreiter.

Und wie reagiert die Nato auf das ausbleibende Zwei-Prozent-Versprechen? Im Brüsseler Hauptquartier gibt man sich schmallippig und verweist auf den gemeinsamen Auftritt von Generalsekretär Jens Stoltenberg und Kanzlerin Merkel. Mancher aber findet das, was am Donnerstag aus Berlin kam, gar nicht so schlecht. Von der Ansage, bis zum Jahr 2024 nur 1,5 Prozent des BIPs zu schaffen, sei ohnehin niemand mehr überrascht, hieß es aus einem Nato-Mitgliedsland. Aber dass Kramp-Karrenbauer sich jetzt konkret auf das Jahr 2031 als Zielmarke für die Steigerung auf zwei Prozent festgelegt habe, sei besser als nichts.