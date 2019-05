Große Koalition Kleiner Klimaschutz

Die Verluste von Union und SPD bei der Europawahl am vergangenen Sonntag waren dramatisch. Aber ebenso bahnbrechend war eine demoskopische Erkenntnis, nicht nur wegen des Rekordergebnisses für die Grünen: Klimaschutz ist inzwischen Thema Nummer eins bei den Bürgern, die Enttäuschung über die entsprechenden Defizite der Großen Koalition ein Hauptgrund für die Abkehr vieler Wähler.

Dabei hat die GroKo inzwischen sogar ein sogenanntes Klimakabinett installiert, in dem unter Federführung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die besonders betroffenen Ministerien im kleineren Kreis beraten. Aber auch die zweite Sitzung des Gremiums am Mittwoch endete ernüchternd, die "Grundsatzentscheidung" zu konkreten Maßnahmen verschob man laut Regierungssprecher Steffen Seibert auf September.

Zu groß sind die Beharrungskräfte bestimmter Interessengruppen. Zu gering ist der politische Mut, sich mit ihnen anzulegen. Dem Vorgehen von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), die ihr Klimaschutzgesetz ohne die sonst übliche Freigabe des Kanzleramts in die Ressortabstimmung schickte, wurde von Merkels Regierungszentrale prompt widersprochen. Mit den Folgen einer CO 2 -Bepreisung will sich das Sonder-Kabinett erst im Juli befassen. In der Union gibt es massive Bedenken gegen entsprechende Pläne.

So viel zur neuen CDU-Klimapolitik: Das Kanzleramt hat in einer knappen Mail ans @bmu Widerspruch gegen die Einleitung der Ressortabstimmung zum #Klimaschutzgesetz eingelegt. pic.twitter.com/4NZNRjJTBv — Malte Kreutzfeldt (@MKreutzfeldt) 29. Mai 2019

Eigentlich hatte die vorige Regierung bereits 2016 einen Klimaschutzplan verabschiedet - es bislang aber verpasst, die Ziele durch ein Klimaschutzgesetz für verbindlich zu erklären. Schulze will es nun bis Ende 2019 durchs Parlament bringen.

Die Ziele im Klimaschutzplan 2016 orientieren sich an dem internationalen Klimaschutzübereinkommen, das im Jahr zuvor auf der Pariser Klimaschutzkonferenz verabschiedet worden war. Eigentlich hatte Deutschland beschlossen, bis 2020 im Vergleich zu 1990 rund 40 Prozent weniger klimaschädliche Gase zu emittieren - das wird nun schon nicht mehr erreicht. Die Regierung hat sich vorgenommen, zumindest die Ziele für 2030 einzuhalten. Diese sehen vor, bis dahin im Vergleich zu 1990 rund 55 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen.

Was ist das Ziel des Klimaschutzgesetzes?

Noch immer beträgt die jährliche Pro-Kopf-CO 2 -Emission in Deutschland rund 9,6 Tonnen - das ist etwa das doppelte des internationalen Durchschnitts, der bei 4,8 Tonnen CO 2 pro Kopf und Jahr liegt. Das Gesetz von Umweltministerin Schulze will verschiedenen Sektoren vorschreiben, wie stark ihre Emissionen sinken müssen. Unter anderem wären die Energiewirtschaft, die Industrie, der Verkehr, die Landwirtschaft und auch Gebäude von den Vorgaben betroffen.

Schulze hat den Entwurf am Montag in die Ressortabstimmung gegeben - am Kanzleramt vorbei, wo der Entwurf bislang festhing. Er hatte schon im Vorhinein zu Streit zwischen den Kabinettsmitgliedern geführt: Deswegen wurde das Klimakabinett überhaupt gegründet, dem neben Kanzlerin Merkel Innenminister Horst Seehofer und Verkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU) sowie Schulze selbst angehören.

Warum ist das Thema Mobilität so zentral?

Der Verkehrssektor ist mit rund 160 Millionen Tonnen CO 2- -Ausstoß im Jahr, was einem Anteil von etwa 18 Prozent entspricht, einer der größten Emittenten. Dort scheint nun zumindest etwas Dynamik zu entstehen: Statt mit 2000 Euro soll der Kauf eines Elektroautos unter 30.000 Euro künftig mit 4000 Euro subventioniert werden, für E-Taxis soll es noch höhere Zuschüsse geben. So will man es schaffen, mehr Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen.

Verkehrsminister Scheuer schlägt insgesamt mehr als 50 Maßnahmen vor. "Wir haben sehr viele Hebel", sagte er nach der Sitzung. So will der CSU-Politiker unter anderem die Mehrwertsteuer auf Tickets im Bahn-Fernverkehr von 19 auf sieben Prozent senken, außerdem plant er ein milliardenschweres Förderprogramm für die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie als einen Autoantrieb der Zukunft. Außerdem soll viel stärker als bisher auf Biosprit gesetzt werden.

Welche Rolle spielen Wirtschaftsminister Altmaier und Innenminister Seehofer?

Den größten Anteil der Emissionen in Deutschland verursacht die Energiewirtschaft, daran tragen die verbleibenden Kohlekraftwerke einen besonders großen Anteil. Zwar hat die Kohlekommission einen Kompromiss erzielt, der von den Kraftwerksbetreibern und Umweltverbänden mitgestaltet und getragen wurde - ein Gesetzesvorschlag aus dem Wirtschaftsministerium von CDU-Mann Altmaier liegt aber bis heute nicht vor.

Der private Gebäudesektor stößt jährlich immerhin etwa zehn Prozent der Treibhausgase aus. In Deutschland gibt es 19 Millionen Wohnhäuser, davon sind nur gut vier Millionen energetisch saniert. Die Emissionen entstehen vor allem beim Heizen, in einem Viertel der deutschen Keller läuft noch der Ölbrenner. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Regierung die energetische Gebäudesanierung fördern will - dazu hat der auch für Bauen und Wohnen zuständige Innenminister Seehofer nun die entsprechende steuerliche Absetzbarkeit vorgeschlagen. "Der Austausch alter Heizungen, Fassaden und Dachstühle könnte den CO 2- Ausstoß bei Altgebäuden spürbar verringern", sagte er am Mittwoch.

Und was ist mit der Landwirtschaft?

Auch der Landwirtschaftssektor muss künftig weniger Treibhausgase emittieren - sein Anteil liegt bislang bei etwa acht Prozent. Laut Klimaschutzplan sollen die Emissionen aus dem Sektor bis 2030 im Vergleich zu 1990 um etwa 34 Prozent sinken. Ministerin Klöckner hat dazu bereits im April einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, allerdings ohne konkrete Maßnahmen.