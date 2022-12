Früherer Bundeswehroffizier in Italien gefasst

Bei einem in Italien festgenommen mutmaßlichen Mitglied der Terrorgruppe handelt es sich nach Angaben der italienischen Polizei um einen ehemaligen Offizier einer Bundeswehr-Spezialeinheit. Der 64-Jährige wurde demnach in einem Hotel in Ponte San Giovanni gefasst. Derzeit läuft ein Verfahren zur Auslieferung des Mannes.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa ist zudem eine weitere Polizistin in Verdacht geraten, mit dem Netzwerk in Verbindung zu stehen. Demnach wurden Räume der Frau in NRW durchsucht. Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums wollte dies nicht kommentieren. In einer schriftlichen Stellungnahme hieß es lediglich, dass sich von den insgesamt über 130 Objekten in Deutschland drei in NRW befunden hätten.